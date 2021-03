Nach den Landtagswahlen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird analysiert und spekuliert – in den Ländern und auch in Berlin. Da wird der Ton zwischen Union und SPD mal wieder rauer. Deutschland schließt sich anderen europäischen Ländern an und setzt die Impfungen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca aus. Bundesgesundheitsminister Spahn spricht von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme". In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind seit heute wieder mehr Schüler im Präsenzunterricht – trotz steigender Corona-Zahlen. Das sorgt für Kritik von Eltern und Lehrern.