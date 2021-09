Info-Date am Abend: Wahlkampf-Endspurt – Impfaktionswoche gestartet

Noch zwei Wochen bis zur Bundestagswahl - der Puls bei den Politikerinnen und Politiker steigt. Heute legten CDU und Linke neue Sofortprogramme vor, und auch die übrigen Parteien ringen um Aufmerksamkeit. Nach dem gestrigen Triell der Kanzlerkandidierenden von CDU, SPD und Grünen folgt heute der Vierkampf mit den Vorsitzenden von FDP, AfD, Linke und CDU – ab 20.15 Uhr im Ersten.

Heute ist die bundesweite Impf-Aktionswoche gestartet. Jeder Bürger kann sich noch bis Ende der Woche an vielen Stellen ohne Termin und kostenfrei gegen Corona impfen lassen. Zum Beispiel in Bibliotheken oder Einkaufszentren. So soll die Impfquote steigen. Aktuell sind rund 62 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig gegen Corona geimpft.