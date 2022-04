Info-Date am Abend: Von der Leyen nennt Gas-Stopp “Erpressungsversuch”; Kabinett bringt Bürger-Entlastungspaket auf den Weg

per Mail teilen

Nach der Einstellung der russischen Gaslieferungen an Polen und Bulgarien will die EU europäische Verbraucher vor den Folgen schützen. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, man werde sicherstellen, dass die Auswirkungen auf die Bevölkerung so gering wie möglich ausfielen. Polen und Bulgarien erhielten nun Gas von ihren EU-Nachbarländern. Man versuche außerdem alternative Lieferungen zu sichern. Den russischen Gas-Stopp bezeichnete von der Leyen als Erpressungsversuch.

Das Bundeskabinett hat das geplante Entlastungspaket für die Bürger auf den Weg gebracht. Damit sollen die Folgen des Ukraine-Kriegs abgemildert werden. Vorgesehen ist unter anderem eine befristete Steuersenkung für Benzin und Diesel. Außerdem sollen Bürgerinnen und Bürger im Sommer drei Monate lang für 9 Euro ein Monatsticket im Nahverkehr erwerben können. Alle Berufstätigen bekommen einen einmaligen Energiepreis-Zuschuss von 300 Euro; Familien erhalten zusätzlich 100 Euro pro Kind.