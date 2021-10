Info-Date am Abend: Virologe warnt vor neuer Corona-Welle; Anklage nach "NSU 2.0"-Drohschreiben

Vor dem Hintergrund der steigenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen

warnt der Virologe Hendrick Streeck davor, dass eine sehr starke

Coronawelle bevorstehe. Der Direktor des Instituts für Virologie am

Universitätsklinikum Bonn sagte im SWR: "Wir werden hohe Infektionszahlen haben und die Pandemie ist eben nicht vorbei." Zuletzt meldeten Gesundheitsämter etwa 28.000 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bundesweit bei 130,2.

Im Fall der Drohschreiben mit der Unterschrift "NSU 2.0" hat die

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Anklage erhoben. Sie wirft einem 53-Jährigen aus Berlin unter anderem Bedrohung und Volksverhetzung vor. Er soll an mehr als 100 Drohschreiben beteiligt gewesen sein, die überwiegend an Frauen verschickt wurden - darunter Politikerinnen und eine Frankfurter Anwältin, aber auch Künstlerinnen, Menschenrechts-Aktivistinnen und mehrere Institutionen in Deutschland und Österreich. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe.