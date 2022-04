Info-Date am Abend: Verteidigungsministertreffen in Ramstein; UNO-Generalsekretär spricht mit Putin und Lawrow

Auf der US-Airbase im rheinland-pfälzischen Ramstein haben sich heute die Verteidigungsministerinnen und -minister von 40 Staaten getroffen, um über die Lage in der Ukraine zu beraten. Eingeladen hatte US-Verteidigungsminister Austin. Er at versprochen "Himmel und Erde" in Bewegung zu setzen, um der Ukraine im Kampf gegen Russland zu helfen.

UN-Generalsekretär Guterres hofft weiter, den Krieg durch Verhandeln beenden zu können. Nachdem die russische Führung ihn lange warten ließ, wurde Guterres heute in Moskau von Präsident Putin und Außenminister Lawrow empfangen. Guterres forderte die Regierung im Anschluss an das Gespräch mit Lawrow auf, eine Waffenruhe umzusetzen und den Krieg in der Ukraine zu beenden. Das Leiden der Menschen müsse aufhören, so Guterres.