Info-Date am Abend: Vatikan erlaubt Segnung homosexueller Paare und Rheinland-Pfalz will Kita-Ausbau fördern

Es ist eine echte Revolution: Katholische Priester dürfen in Zukunft gleichgeschlechtliche Paare segnen. Bislang hat der Vatikan das ausgeschlossen. Allerdings gelten Einschränkungen: Eine Verwechslung mit der Eheschließung müsse ausgeschlossen werden, heißt es in dem von Papst Franziskus gebilligten Text. Und die Segnung dürfe auch nicht im Rahmen eines Gottesdienst stattfinden.

Und in Rheinland-Pfalz will die Landesregierung den Bau und die Sanierung von Kitas mit zusätzlich 40 Killionen Euro fördern.

Einzelheiten dazu und zu den anderen Themen des Abends von Andreas Fischer.