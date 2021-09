Info-Date am Abend: USA wollen mehr Geld für Klimaschutz bereitstellen und Bundespolitiker entsetzt über tödlichen Angriff in Idar-Oberstein

per Mail teilen

Die USA wollen ihre Klimahilfen für ärmere Länder verdoppeln. Das sagte US-Präsident Biden bei seiner ersten Rede vor der UN-Vollversammlung in New York. Er werde mit dem Kongress zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Zusammen mit anderen Geberländern könne man das gemeinsame Ziel erreichen, 100 Milliarden Dollar jährlich zur Unterstützung von Entwicklungsländern bereit zu stellen. Biden betonte in seiner Rede außerdem die Bedeutung internationaler Institutionen wie der Vereinten Nationen.

Bundespolitiker mehrerer Parteien haben sich entsetzt über den tödlichen Angriff auf einen Tankstellen-Kassierer im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein geäußert. Der mutmaßliche Täter soll ihn wegen eines Streits über die Maskenpflicht erschossen haben. Er sitzt in U-Haft.