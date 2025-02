Info-Date am Abend: Union und SPD wollen weiter sondieren ++ Volksbegehren in BW gegen "XXL-Landtag"

Union und SPD haben ihre Sondierungsgespräche gestartet und wollen diese auch fortsetzen. Dies und weitere Themen des Abends mit Constance Schirra.

Vertreter von Union und SPD haben Möglichkeiten für die Bildung einer schwarz-roten Bundesregierung ausgelotet. Mehr als vier Stunden dauerten die ersten Gespräche in Berlin. Im Anschluss zeigten sich die Generalsekretäre von CDU, CSU und SPD in einer Stellungnahme optimistisch. Die Gespräche seien offen und konstruktiv gewesen. Zum Inhalt der Beratungen gaben sie nichts bekannt. Die Verhandler hatten sich im Vorfeld auf Stillschweigen geeinigt. Die Sondierungsrunde will sich in der nächsten Woche wieder treffen - sie besteht aus neun Vertretern der Union und neun der SPD.

Volksbegehren gegen "XXL-Landtag" kommt

In Baden-Württemberg kann es ein Volksbegehren gegen einen zu großen Landtag geben. Die FDP hatte das gefordert, das CDU-geführte Innenministerium hatte es abgelehnt - wegen verfassungsrechtlicher Bedenken. Doch jetzt hat der baden-württembergische Verfassungsgerichtshof entschieden: das Volksbegehren verstößt nicht gegen die Verfassung und kann starten. Die FDP hatte ein Volksbegehren namens "XXL Landtag verhindern" initiiert. Es zielte darauf, dass - durch ein neues Wahlrecht - nicht noch mehr Abgeordnete in den Landtag einziehen. Derzeit sitzen 154 Politiker im Landesparlament; die Sollgröße liegt bei 120.