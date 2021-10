Info-Date am Abend: Union stellt Sondierungsteam auf und Youtube will gegen Falschinformationen vorgehen

per Mail teilen

CDU und CSU haben ein zehnköpfiges Team benannt, das in Sondierungsgesprächen die Chance für eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen ausloten soll. Mit dabei sind der baden-württembergische Innenminister Strobl und die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Klöckner. Auch die Grünen haben die Akteure für die Sondierung benannt. Fraktionschefin Göring-Eckhard ließ aber erkennen, dass die SPD erstmal Vorfahrt habe, nicht die Union.

Youtube will gegen Falschinformationen im Zusammenhang mit Corona-Impfungen vorgehen. Wie das Unternehmen ankündigte, sollen Videos gelöscht werden, wenn sie zum Beispiel die zugelassenen Covid-Impfstoffe als gefährlich darstellen. Markus Beckedahl, Chefredakteur von

"netzpolitik.org" ist skeptisch. Er warf in SWR Aktuell die Frage auf, ob man einem Großkonzern das Recht zugestehen solle, einseitig Regeln zu definieren oder ob das nicht besser Aufgabe der Politik sei.