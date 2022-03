Info-Date am Abend: Ukraine fordert mehr Waffen von den USA und viel Kritik am neuen Infektionsschutzgesetz

Der ukrainische Präsident Selenskyj lässt sich inzwischen regemäßig per Video in westliche Parlamente zuschalten. Heute hat er in einem emotionalen Appell im US-Kongress erneut eine Flugverbotszone für sein Land gefordert oder zumindest mehr Waffen aus den USA. Unterdessen hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag angeordnet, dass Russland sofort die militärische Gewalt in der Ukraine beenden muss. Damit haben die Richter einer Klage der Ukraine gegen Russland stattgegeben. Es gilt als unwahrscheinlich, dass sich die Führung in Moskau daran halten wird.

Im Bundestag wurde heute über das neue Infektionsschutzgesetz debattiert, das ab nächster Woche gelten soll. Nach dem 20. März sollen eigentlich alle Corona-Maßnahmen wegfallen. Kritik an den Plänen kam nicht nur von der Opposition. Auch die Grünen sind mit dem neuen Gesetzentwurf nicht zufrieden, verweisen aber darauf, dass in der Ampel-Koalition nicht mehr zu erreichen war. Einige Bundesländer haben schon angekündigt, dass sie die Maskenpflicht wegen der steigenden Infektionszahlen verlängern wollen.