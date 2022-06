Info-Date am Abend: UK erlaubt Assange-Auslieferung; DLRG warnt vorm Baden im Rhein

Großbritannien hat der Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA zugestimmt. Innenministerin Priti Patel unterzeichnete nach eigenen Angaben den Auslieferungsbefehl. Assange drohen in den USA wegen Spionagevorwürfen mehrere Gerichtsverfahren und lebenslange Haft. Die US-Justiz beschuldigt den Australier, er habe auf der Enthüllungsplattform Wikileaks geheime Dokumente zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht. Um die Auslieferung von Assange hatte es ein jahrelanges Tauziehen gegeben. Er kann noch Berufung gegen die Entscheidung einlegen.

Die DLRG warnt erneut vor dem Baden im Rhein. Ein Sprecher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft sagte, auch wenn es noch so heiß werde, solle man auf eine Abkühlung im Rhein verzichten. Der Fluss sei grundsätzlich gefährlich. Man fahre auch nicht mit dem Fahrrad auf der Autobahn, so der Sprecher. Gestern war in Bingen ein Mann im Rhein ertrunken, nachdem er von der Strömung mitgerissen wurde.