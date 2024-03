Info-Date am Abend: Treffen "Weimarer Dreieck" in Berlin und zweiter Tatverdächtiger nach Biberach-Krawallen

In Berlin hat Bundeskanzler Scholz mit Frankreichs Präsident Macron und Polens Ministerpräsident Tusk über die Unterstützung der Ukraine beraten. Der Gipfel wird vor allem als Versuch gewertet, in der Ukraine-Politik Geschlossenheit zu demonstrieren.

Scholz: "Stehen eng an der Seite der Ukraine"

Scholz sagte nach dem Gipfeltreffen des so genannten "Weimarer Dreiecks", alle drei Länder stünden eng an der Seite der Ukraine. Ab sofort werde man noch mehr Waffen für das von Russland angegriffene Land auch auf dem Weltmarkt beschaffen und mehr Militärgerät produzieren. Der französische Präsident Macron unterstrich, die Sicherheit und die Zukunft aller drei Länder stünden in der Ukraine auf dem Spiel. Der polnische Regierungschef Tusk sagte, das "Weimarer Dreieck" spreche mit einer Stimme und sei sich einig in ihrer Haltung gegenüber dem Aggressor Russland.

Zuvor Differenzen zwischen Deutschland und Frankreich

Macron und Scholz hatten sich zuletzt mehrfach gegenseitig in der Öffentlichkeit kritisiert - ohne sich beim Namen zu nennen, aber mit scharfen Worten. Frankreichs Präsident störte die Weigerung des Kanzlers, Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern. Er warnte die westlichen Verbündeten davor, zu "feige" zu sein. Scholz distanzierte sich wiederum vom französischen Präsidenten, als dieser einen Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht ausschloss.

Krawalle in Biberach: Polizei ermittelt weiteren Tatverdächtigen

Nach den Krawallen rund um den politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen ermittelt. Der 45-Jährige aus dem Alb-Donau-Kreis soll mit pyrotechnischen Gegenständen auf Polizeibeamte geworfen haben. Bei dem Mann wurden laut Polizei bei einer Durchsuchung belastende Beweismittel gefunden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs ermittelt.