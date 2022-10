Info-Date am Abend: Trauer über in Kusel getötete Polizisten und Regierung verpasst Impfziel

per Mail teilen

Aus ganz Deutschland kommen Reaktionen auf den gewaltsamen Tod zweier Polizisten in Rheinland-Pfalz. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, das zeige, dass Polizistinnen und Polizisten jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit riskierten. Die Gewerkschaft der Polizei sprach von einem wahrgewordenen Alptraum. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte, ihre Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer. Sie ordnete Trauerbeflaggung im ganzen Land an. Die beiden Polizisten sind am frühen Morgen bei einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel erschossen worden.

Die Bundesregierung hat ihr Impfziel verpasst. Bis Montag sollten 80 Prozent der Deutschen mindestens einmal geimpft sein. Stattdessen meldet das Robert Koch-Institut, dass es nur 75,8 Prozent geworden sind. Gleichzeitig geht die Diskussion um eine Impfpflicht weiter. Bei der Bundesagentur für Arbeit kann man sich vorstellen, dass es Konsequenzen für Ungeimpfte geben könnte. Aus Berlin kam umgehend Widerspruch - unter anderem von der FDP.