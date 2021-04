Bund und Länder wollen sich auf einheitliche Regeln bei der Corona-Bekämpfung einigen. Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetztes, die dem Bund mehr Befugnisse geben würde, gelobt. Er kündigte auch an, dass Bund und Länder einheitliche Regelungen zu den Ausgangsbeschränkungen planen. Außerdem fordert Scholz eine gesetzliche Corona-Testpflicht in Unternehmen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält jedoch nichts davon. Die Corona-Politik wird auch beim AfD-Parteitag in Dresden eine Rolle spielen. Die Partei sieht keine Notwendigkeit für eine Onlineveranstaltung. Deswegen wird das Treffen als Präsenz-Parteitag veranstaltet. Im Mittelpunkt stehen wieder Personalfragen. Der sächsische Landesverband dringt auf Tino Chrupalla als Spitzenkandidat. Und eine Meldung aus dem britischen Königshaus: Heute ist Prinz Philip, der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., im Alter von 99 Jahren gestorben. Premierminister Boris Johnson sprach in einer ersten Reaktion von großer Trauer.