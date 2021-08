In Afghanistan erobern die radikal-islamischen Taliban immer mehr Land. Inzwischen rücken sie auf die Hauptstadt Kabul vor. Deutschland will die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Botschaft dort in den nächsten Tagen heimholen. Außenminister Maas sagte, das Personal der Botschaft werde auf das absolute Minimum reduziert. Außerdem rief er alle Deutschen in Afghanistan auf, das Land sofort zu verlassen.

Die Türkei erlebt im Norden des Landes die schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Nach aktuellen Informationen sind mindestens 27 Menschen dabei ums Leben gekommen.