Info-Date am Abend: Studie zur Impfbereitschaft von Menschen mit Migrationshintergrund und viele Pflegebeschäftigte in Rheinland-Pfalz denken über Jobwechsel nach

Das Robert-Koch-Institut hat die Impfbereitschaft von Menschen mit Migrationshintergrund untersuchen lassen. Bildung, Einkommen, Alter und Sprachkenntnisse spielen demnach eine große Rolle. Um sich über gesundheitliche Themen zu informieren, nutzen Menschen mit Migrationshintergrund vor allem das Internet und soziale Netzwerke. Das haben Wissenschaftler der Uni Bielefeld herausgefunden.

Die Corona-Pandemie hat Pflegerinnen und Pfleger laut einer Studie der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz stark belastet: 76 Prozent der Beschäftigten in der Pflege in Rheinland-Pfalz haben während der Pandemie zumindest ab und zu daran gedacht, ihren Beruf zu wechseln. Noch mehr gaben an, ihre Arbeitsbelastung habe seit Beginn der Pandemie zugenommen. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler, bezeichnete das Umfrageergebnis im SWR als "nicht überraschend."