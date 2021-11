Info-Date am Abend: Strengere Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen und Klimademo in Glasgow

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben eine Ausweitung der Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen beschlossen. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, CSU-Politiker Klaus Holetschek, sagte in Lindau, man wolle eine Sicherheitsschleuse in den Heimen hinterlegen und dazu ein Bundesgesetz auf den Weg bringen. Demnach sollen etwa geimpfte oder genesene Besucher von Heimen zusätzlich zu Tests verpflichtet werden, die aber kostenlos sein sollen. Zudem sprachen sich die Minister für eine Corona-Auffrischungsimpfung für alle Altersgruppen aus. Deutschland befinde sich mitten in der vierten Welle der Pandemie. Die Situation in vielen Regionen sei dramatisch, Intensivstationen teilweise wieder überfüllt. Eine sogenannte Booster-Impfung sei das wirksamste Mittel, um die Welle zu brechen, hieß es.

Im schottischen Glasgow haben tausende Menschen für mehr Einsatz beim Kampf gegen den Klimawandel demonstriert. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg warf den Konferenz-Teilnehmern Untätigkeit vor. Es sei ein Festival der Grünfärberei reicher Staaten. Die Konferenz soll darüber entscheiden, wie das Klimaabkommen von Paris umgesetzt werden kann. Sie dauert noch bis kommenden Freitag. Für morgen ist in Glasgow eine weitere Großdemonstration mit zehntausenden Teilnehmern geplant.