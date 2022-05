Info-Date am Abend: Stiko empfiehlt Corona-Impfung für Kinder; Mehrere Verletzte nach Zugunglück in Blaustein

Länger war es ruhig um die Ständige Impfkomission Stiko - heute hat sie sich in Sachen Corona wieder zu Wort gemeldet: die Stiko empfiehlt jetzt auch für alle Kinder zwischen fünf und elf Jahren eine Corona-Schutzimpfung. Diese Empfehlung galt vorher nur für Kinder mit Vorerkrankungen oder mit Kontakt zu Risikogruppen.

Nach dem Zugunglück am Morgen in Blaustein im Alb-Donau-Kreis spricht die Polizei aktuell von elf Verletzten, die - Zitat: „mehr als leicht verletzt sind“. Drei von ihnen befänden sich in einem psychischen Ausnahmezustand, heißt es. Eine Regionalbahn war in einen Bus geprallt, der wegen eines Staus auf den Schienen stand. Am Abend soll ein Bergungszug am Unglücksort eintreffen und bei Aufräumarbeiten helfen.