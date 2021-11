Info-Date am Abend: Steinmeier appelliert in Corona-Krise an Bürger und Ampel einigt sich auf weitere Einschränkungen

Droht ein Corona-Tsunami? In den Landkreisen und kreisfreien Städten steigt die Zahl der Infizierten kontinuierlich an. Die Inzidenz erreicht täglich neue Höchststände - und die Intensivabteilungen der Klinken füllen sich. In einem eindringlichen und dramatischen Appell hat sich Bundespräsident Steinmeier jetzt an die Bürgerinnen und Bürger gewandt.

Die künftigen Koalitionsparteien SPD, Grüne und FDP haben sich derweil auf weitere Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte geeinigt. "Das ist faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte, der hier auf den Weg gebracht wird", sagt SPD-Vizefraktionschef Wiese.