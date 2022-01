Info-Date am Abend: Steigende Corona-Fallzahlen – Schule hat begonnen

Die Corona-Fallzahlen gehen wieder nach oben. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am fünften Tag in Folge einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag demnach am Morgen bei 232,4. Weil zwischen den Jahren weniger getestet und gemeldet wird, gehen RKI und der Bundesgesundheitsminister aber von weitaus mehr Neuinfektionen aus.

Unterdessen hat in einigen Bundesländern der Unterricht wieder begonnen. In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen und in Rheinland-Pfalz sind die Kinder nach der Weihnachtspause seit heute zurück in den Schulen. Ob der Präsenzunterricht tatsächlich aufrechterhalten werden kann, bleibt abzuwarten. Maskentragen und Testen werde jedenfalls nicht reichen und Luftfilter seien immer noch Mangelware, sagte dazu der stellvertretende Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) in Rheinland-Pfalz, Lars Lamowski, im SWR.