Info-Date am Abend: Staatsakt für Flut-Opfer – Frühwarnung vor neuen Pandemien

Rheinland-Pfalz hat mit einem Staatsakt an die Opfer der Flut-Katastrophe erinnert. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte Angehörige der Toten und Vermissten, Verletzte, Geschädigte, Hilfskräfte, sowie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der betroffenen Orte auf den Nürburgring eingeladen. Auch Bundespräsident Steinmeier war dabei. Er sagte: "Wir wissen, dass in Ihrem Leben nichts mehr ist, wie es war. Aber auf Ihrem Weg zurück ins Leben lässt Sie Ihr Land nicht allein". Auch Ministerpräsidentin Dreyer versicherte den Menschen die Solidarität der Landesregierung.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO will mit einem Frühwarn-System neuen Ausbrüchen von Infektionskrankheiten begegnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zusammen mit dem Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, das Zentrum für Pandemieaufklärung in Berlin eingeweiht. Das Zentrum soll Risiken schnell erfassen und Ausbrüche möglichst verhindern - in Zusammenarbeit mit vielen anderen Ländern.