Info-Date am Abend: SPD will mit Grünen und FDP sprechen und Spahn ruft zur Grippe-Impfung auf

Die SPD will morgen zu einem gemeinsamen Sondierungsgespräch mit Grünen und FDP zusammenkommen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte, es gehe darum, den Wählerauftrag umzusetzen. Grüne und FDP hatten sich am Vormittag dafür ausgesprochen, zunächst die Bildung einer Ampelkoalition auszuloten. CDU-Parteichef Armin Laschet hält trotzdem an der Möglichkeit zum Mitregieren fest. Er sagte, man stehe weiter für Gespräche bereit. CSU-Chef Markus Söder sprach von einer Vorentscheidung von FDP und Grünen gegen eine Jamaika-Koalition mit der Union. Diese bleibe zwar gesprächsbereit, aber nicht in einer Art Dauer-Lauerstellung.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Menschen in Deutschland zur Grippe-Impfung aufgerufen. Das Risiko einer gefährlichen Grippewelle sei in diesem Jahr größer, weil es 2020 wegen des Lockdowns so gut wie keine Grippe-Infektionen gegeben hatte. Laut Spahn ist genügend Impfstoff vorhanden. Der Präsident des Robert-Koch-Institutes, Lothar H. Wieler, sagte, man müsse verhindern, dass im Winter zu viele Covid-19-Fälle und zu viele Grippe-Fälle parallel aufträten.