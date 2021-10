Info-Date am Abend: SPD, Grüne und FDP verhandeln über Koalition und EU-Gipfel zu hohen Energiepreisen

per Mail teilen

SPD, FDP und Grüne haben ihre Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Es soll insgesamt 22 Arbeitsgruppen geben. FDP-Generalsekretär Wissing sagte bei einer Pressekonferenz, die Sondierungen hätten Mut gemacht. Bis Ende November solle der fertige Koalitionsvertrag vorliegen. In der Woche vom 6. Dezember könne dann der Bundeskanzler gewählt und eine neue Regierung gebildet werden.

Die hohen Energiepreise beschäftigen den voraussichtlich letzten EU-Gipfel mit Bundeskanzlerin Merkel. Sie sagte in Brüssel, gegebenenfalls müssten sozialschwache Menschen unterstützt werden - etwa beim Wohngeld. Seit Monaten schnellen die Energiepreise - besonders für Gas - in die Höhe. Die EU-Länder wollen beim Gipfel in Brüssel Vorschläge der Kommission besprechen, mit denen Verbraucher geschützt werden sollen.