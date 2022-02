Info-Date am Abend: Scholz gegen Aufweichung der Teil-Impfpflicht und Greenpeace-Chefin Morgan wird Sonderbeauftragte für den Klimaschutz

per Mail teilen

Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist das Gesetz zur Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen keine Sache der Interpretation. Die Länder seien für die Umsetzung zuständig, ließ Scholz erklären. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die ab Mitte März geltende Teil-Impfpflicht in Bayern nicht anwenden - wegen zu vieler offener Fragen. Das hat eine kontroverse Debatte ausgelöst.

Die Chefin der Umweltorganisation Greenpeace, Jennifer Morgan, soll neue Sonderbeauftrage im Auswärtigen Amt werden. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Die US-Amerikanerin steht seit 2016 an der Spitze von Greenpeace. Sie sagte, sie wolle ihre Erfahrung nutzen, um die klimapolitischen Ziele Deutschlands und der EU weltweit einzubringen.