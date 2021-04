Das sind die wichtigsten Themen des Abends: Beim Hin und Her um den Astrazeneca-Impfstoff setzt Kanzlerin Merkel auf Offenheit und Transparenz. Impfen lassen will sie sich aber erst, wenn sie an der Reihe ist. In Baden-Württemberg sind die Koalitionsgespräche auf der Zielgerade. Die Grünen Wahlsieger könnten mit der CDU weiterregieren oder in einer Ampel mit SPD und FDP. Die EU-Kommission verklagt Polen noch einmal vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat ein Verfahren gegen Ex-CDU-Mann Nikolas Löbel wegen Untreue-Verdachts eingeleitet. Dabei geht es allerdings nicht um die Masken-Affäre. Daimler will trotz Corona-Unterstützung durch Kurzarbeitergeld Dividenden an Aktionäre zahlen. Das sorgt für Kritik. Und einige Ausflugsziele sind an Ostern geschlossen.