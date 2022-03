Info-Date am Abend: Russland will angeblich nicht mehr den Sturz der ukrainischen Regierung UND EEG-Umlage soll zum ersten Juli wegfallen

per Mail teilen

Russlands Militär will nach Angaben des Außenministeriums in Moskau nicht die ukrainische Regierung stürzen. Nach Angaben einer Ministeriumssprecherin ist es das Ziel, einen neutralen Status der Ukraine durch Gespräche zu erreichen. Man hoffe auf Fortschritte bei der nächsten Verhandlungsrunde. Morgen treffen sich die Außenminister beider Länder in der türkischen Stadt Antalya.

Das Bundeskabinett hat das Ende der EEG-Umlage auf den Strompreis beschlossen. Die Abgabe soll ab Juli wegfallen. Die Stromanbieter werden verpflichtet, die Entlastung eins zu eins an die Kunden weiterzugeben. Ursprünglich sollte die EEG-Umlage erst im kommenden Jahr wegfallen.