Info-Date am Abend: Russland verstärkt Angriffe auf Ukraine und schwierige Zeiten in Deutschland

Am Tag 70 des Kriegs in der Ukraine wurden rund um Kiew mehr als 1200 Leichen entdeckt. Die russische Armee verstärkt ihre Angriffe auf die Infrastruktur wie Bahnlinien oder Kraftwerke. Auch rund um das Asow-Stahlwerk von Mariupol wird weiter gekämpft. Nach ukrainischen Angaben hat Russland aus der Region Donbass etwa 400.000 Tonnen Getreide gestohlen.

Auf der Kabinettsklausur in Meseberg wurde weiter darüber beraten, wie die Bundesregierung auf die Ereignisse in der Ukraine reagieren und die Sanktionen gegen Russland effektiver umsetzen kann. Bundesfinanzminister Lindner deutete die Möglichkeit an, so genannte Oligarchen gesetzlich dazu zu verpflichten, ihre Vermögenswerte in Deutschland offenzulegen. Wirtschaftsminister Habeck stimmte die Menschen auf schwierigere Zeiten ein. Die Energiepreise würden weiter steigen, wenn die EU das Importverbot für russisches Öl umsetze. Gleichzeitig erwartet er vor allem in ärmeren Ländern eine Hungerkrise mit schwer absehbaren Folgen.