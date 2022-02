Info-Date am Abend: Russland fordert US-Truppenabzug; Forderung nach Plan für mehr Wohnungen in Deutschland

per Mail teilen

Russlands Außenministerium besteht weiterhin darauf, dass sämtliche US-Soldaten aus Ost- und Mitteleuropa abziehen. Das hat das russische Außenministerium in einer Antwort auf Vorschläge der USA gefordert. Sollten die USA sich weigern, sei man gezwungen zu reagieren, darunter auch mit militärisch-technischen Mitteln, hieß es in dem Schreiben. Zugleich hat Russland den stellvertretenden US-Botschafter ausgewiesen. Das geschah nach Angaben des US-Außenministeriums ohne Angabe von Gründen.

Jeder Zehnte in Deutschland hat zu wenig Wohnraum. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die auf dem 13. Wohnungsbautag vorgestellt wurde. Verbände der Bau- und Immobilienwirtschaft fordern deshalb einen konkreten Fahrplan, wie die angestrebten 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr gebaut werden könnten. Die Verbände schlagen unter anderem vor, dass der Staat bereits vorhandene Gebäude umbaut. Allein dadurch könnten über vier Millionen neue Wohnungen entstehen.