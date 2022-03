Info-Date am Abend: Russen und Ukrainer verhandeln über Frieden UND Sanktionen treffen Russland hart

Delegationen aus Russland und der Ukraine haben sich in der belarussischen Stadt Gomel, nah der Grenze zur Ukraine, getroffen. Die ukrainische Regierung hat bislang ein sofortiges Ende der russischen Feindseligkeiten zur Bedingung von Gesprächen gemacht. Russland hat auch während des Treffens seine Angriffe fortgesetzt. Die Präsidenten Putin und Selensky nehmen nicht an den Verhandlungen teil.

Die schweren Sanktionen der meisten westlichen Staaten und Japans sind in Kraft getreten. Der russische Rubel stürzte auf ein Rekordtief zum US-Dollar. Für russische Airlines gilt ein Flug und Landeverbot in der gesamten EU und Kanada. Im Gegenzug hat Russland Fluggesellschaften aus der EU den Überflug verboten. Die bislang neutrale Schweiz schließt sich den Sanktionen gegen Russland in vollem Umfang an.