Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen sind am Nachmittag zu einer Videoschalte zusammengekommen. Thema ist der laufende Evakuierungseinsatz in Afghanistan. Mit Spannung wird eine Entscheidung dazu erwartet, ob er über den 31. August hinaus verlängert werden soll. Dieses Datum ist für den endgültigen Abzug vorgesehen. Die Taliban haben eine Verlängerung abgelehnt. Bundesaußenminister Maas geht nach eigenen Worten nicht davon aus, dass alle Helfer westlicher Organisationen rechtzeitig aus Afghanistan gerettet werden können.

Die Bundesregierung will künftig nicht nur auf die 50er-Inzidenz, sondern auf die belegten Intensivbetten schauen, wenn die Pandemielage bewertet wird. Konkrete Pläne fehlen noch, aber es gibt viel Zustimmung für den Vorschlag. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, beispielsweise begrüßte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF den Vorstoß und verwies auf die steigende Impfquote.