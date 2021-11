Info-Date am Abend: Regionale Corona-Lockdowns in Bayern und Impfpflicht in Österreich ab Februar

per Mail teilen

Bayern zieht mit regionalen Lockdowns Konsequenzen aus den hohen Corona-Zahlen. In Landkreisen, in denen die Inzidenz über 1.000 liege, müsse alles geschlossen werden, sagte Ministerpräsident Söder. Ausnahmen gälten nur für Kitas, Schulen und den Handel. In ganz Bayern werden Weihnachtsmärkte abgesagt, die Sperrstunde für die Gastronomie wird auf 22 Uhr vorgezogen.

In Österreich gilt ab Montag ein Lockdown für alle. Das hat Bundeskanzler Schallenberg angekündigt. Das öffentliche Leben soll zunächst für 20 Tage heruntergefahren werden. Außerdem plant die Regierung eine generelle Impfpflicht - also für alle - ab kommendem Februar. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen liegt in Österreich aktuell bei mehr als 1.000.