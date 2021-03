Bund und Länder haben sich auf einen harten Lockdown über Ostern und die Verlängerung bestehender Maßnahmen bis zum 18. April verständigt. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat die vereinbarten Schritte verteidigt und kündigte an, das öffentliche Leben im Land an den Feiertagen still zu legen. Auch die rheinland-pfälzische Regierungschefin Dreyer hat sich hinter die Beschlüsse gestellt. Sie kündigte eine neue Corona-Teststrategie nach Oster an.

Der Kölner Kardinal Woelki ist nach der Vorstellung des Missbrauchsgutachtens für das Erzbistum Köln ein weiteres Mal an die Öffentlichkeit gegangen und hat erneut eigene Fehler eingestanden. Außerdem verlangt er Änderungen am Kirchenrecht. Einen Rücktritt schließt Woelki aber weiter aus.