Info-Date am Abend: Putin zeigt sich gesprächsbereit; Merz ist nun auch Chef der Unionsfraktion

Russland hat sich bereit gezeigt, mit der Nato und den USA über vertrauensbildende Maßnahmen zur Lösung des Ukraine-Konflikts zu diskutieren. Russland wolle keinen Krieg in Europa, sagte der russische Präsident Wladimir Putin nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau. Unterdessen sieht Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Anlass zu vorsichtigem Optimismus in der Ukraine-Krise. Zur Begründung sagte er, es gebe Signale aus Moskau, wonach weiter nach einer diplomatischen Lösung gesucht werden solle. Bei den Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine sehe er kein nennenswertes Zeichen der Deeskalation. Russland habe nach wie vor alles in Stellung, um die Ukraine anzugreifen.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ist mit großer Mehrheit auch zum Chef der Unionsfraktion im Bundestag gewählt worden. Aus Fraktionskreisen heißt es, Merz habe bei der Wahl in Berlin 162 von 186 abgegebenen Stimmen bekommen. Den Posten hatte er schon in den Jahren 2000 bis 2002.