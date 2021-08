In Afghanistan ist es am heutigen Nationalfeiertag in mehreren Landesteilen zu Protesten gegen die Taliban-Herrschaft gekommen. Dabei starben nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters mehrere Menschen. Außerdem erwartet Kanzlerin Merkel, dass die Evakuierungsflüge aus Afghanistan mit Hochdruck fortgesetzt werden. Das hat sie vor Journalisten gesagt. Zuletzt hatte es viel Kritik an der Evakuierungsstrategie der Bundesregierung gegeben.

Baden-Württemberg startet am 1. September mit den Drittimpfungen. Das hat das Gesundheitsministerium dem SWR bestätigt. Die sogenannte Booster-Impfung bekommen demnach allerdings nur besonders gefährdete Personengruppen - und auch aus Rheinland-Pfalz gibt es Neuigkeiten zum Thema Corona: Die Landesregierung hat eine neue Verordnung beschlossen.