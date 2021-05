per Mail teilen

Am Tag der Pflege haben tausende Beschäftigte der Branche für bessere Rahmenbedingungen demonstriert. Gesundheitsminister Spahn ist zuversichtlich, dass sich die Corona-Lage weiter verbessert. Forschungsministerin Karliczek will die Entwicklung von Corona-Medikamenten mit 300 Millionen Euro fördern. Ab morgen gelten bundesweit einheitliche Corona-Einreiseregeln.

Die Steuereinnahmen sinken in diesem Jahr, aber dann sollen sie stärker steigen als bisher angenommen. Winfried Kretschmann wurde zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt und hat sein Kabinett vorgestellt. Außerdem ist heute Tag des Limericks.