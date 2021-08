Ringerin Aline Rotter-Focken aus Triberg im Schwarzwald hat bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold geholt. Im letzten Kampf ihrer Karriere besiegte sie in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm die Amerikanerin Adeline Gray. Sie ist die erste deutsche Olympiasiegerin im Frauen-Ringen. Auch Vielseitigkeits-Reiterin Julia Krajewski holte Gold. Die 32-Jährige blieb im abschließenden Springen mit der Stute Amande ohne Abwurf. Außerdem beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern darüber, ob Kinder ab 12 Jahren generell ein Impfangebot bekommen sollen. Nach einem Vorschlag des Bundes sollen 12- bis 17-Jährige - wie schon jetzt in Arztpraxen - auch ein Angebot von Impfzentren bekommen. Die Ständige Impfkommission hält aber weiter an ihrem Kurs fest: Sie will noch keine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche geben, weil ihr die Datenlage noch zu dünn ist.