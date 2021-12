Info-Date am Abend: Neues Corona-Beratungsgremium und Kretschmann fordert wehrhafte Demokratie

per Mail teilen

Die Bundesregierung hat ein neues Gremium einberufen, das sie in der Corona-Pandemie beraten soll. Mit dabei sind Virologinnen und Virologen, Medizinerinnen und Mediziner und weitere Pandemiefachleute. Die heutige erste Sitzung des Gremiums fand per Video-Schalte statt. Zuerst will der Expertenrat eine Stellungnahme zur Omikron-Variante des Corona-Virus abgeben.

Erneut hat es teils gewaltsame Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegeben - auch in Baden-Württemberg. Unter anderem in Mannheim, Reutlingen und Tübingen gingen Menschen auf die Straße. Ministerpräsident Kretschmann appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, auf Abstand zu Extremisten zu gehen.