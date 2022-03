Info-Date am Abend: Neue Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland UND EU-Innenminister beraten über Hilfe für Geflüchtete

per Mail teilen

Am Nachmittag haben sich Unterhändler Russlands und der Ukraine zu einer neuen Verhandlungsrunde in Belarus getroffen. Die Erwartungen sind gering, dass es zu einem Waffenstillstand kommt. Russlands Außenminister Lawrow hatte zuvor erklärt, sein Land werde nicht aufhören, zu kämpfen. Ziel sei weiterhin, die Ukraine "zu entnazifizieren und zu demilitarisieren". Die Ukraine fordert die Einrichtung von "humanitären Korridoren", aus denen Menschen aus den umkämpften Städten in sichere Gebiete gebracht werden können.

Die Innenminister der Europäischen Union haben in Brüssel darüber beraten, wie den Menschen geholfen werden kann, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Die EU rechnet mit Millionen Geflüchteten. Geplant ist, dass sie bis zu drei Jahre Schutz in der EU finden, ohne dass die Vertriebenen einen Asylantrag stellen müssen.