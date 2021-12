Info-Date am Abend: Neue Bundesregierung offiziell im Amt und Schwierigkeiten bei der Afghanistan-Ausreise

per Mail teilen

Die neue Bundesregierung ist offiziell im Amt. Kanzler Scholz und die Minister haben vom Bundespräsidenten ihre Ernennungsurkunden bekommen und sind im Parlament vereidigt worden. Damit endet nach 16 Jahren die Ära Merkel und das "Kabinett Scholz 1" nimmt seine Arbeit auf. Der Grünen-Abgeordnete und Ex-Umweltminister Trittin empfiehlt den Neu-Ministern etwas Demut: "Es ist dann schon ein Unterschied, ob man in der 2. Liga super ist, oder ob man plötzlich Champions League spielen muss", sagte er im SWR.

Seit 100 Tagen ist der militärische Einsatz des Westens in Afghanistan beendet. Die Taliban sind seitdem an der Macht. Für Menschen, die das Land verlassen wollen, wird die Lage immer schwieriger. Es dauert z.B. mehr als 50 Tage, bis Hilfsorganisationen Ausreisewillige aus dem Land holen können.