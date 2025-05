Info-Date am Abend: Neue Bundesminister präsentieren ihre Pläne ++ DRK BW fordert Kompetenz-Zentrum für Katastrophenschutz

per Mail teilen

Im Bundestag haben heute mehrere der neuen Regierungsmitglieder ihre politischen Pläne für Deutschland vorgestellt. Bundesinnenminister Dobrindt kündigte ein konsequentes Vorgehen an den Grenzen und bei der inneren Sicherheit an.

Die neue Wirtschaftsministerin Reiche will die Energiepolitik einem "Realitätscheck" unterziehen. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien will sie auch den im Koalitionsvertrag vereinbarten Ausbau von Gaskraftwerken auf den Weg bringen. Der erste Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Wildberger, warnte vor zu hohen Erwartungen und kündigte an, zuerst die Voraussetzung für eine digitale und schlankere Verwaltung zu schaffen.

Besserer Katastrophenschutz für Baden-Württemberg

Das Deutsche Rote Kreuz in Baden-Württemberg fordert ein Landeskompetenzzentrum für Katastrophenschutz. Vor allem angesichts von immer häufiger auftretenden Extremwetterereignissen müssten auch die Bevölkerungsschutzkonzepte überarbeitet werden.