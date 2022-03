Info-Date am Abend: Nato greift nicht in Ukraine-Krieg ein – Bund und Länder beraten über Corona und Flüchtlinge

Bundeskanzler Scholz bleibt dabei: Die Nato wird in den Krieg in der Ukraine nicht direkt eingreifen. Scholz würdigte die Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor dem Bundestag am Vormittag. Es bleibe aber bei humanitärer Hilfe, finanzieller Unterstützung und Lieferungen von militärischem Gerät, sagte Scholz am Rande des Besuchs von Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Berlin.

Bund und Länder beraten wieder in der Ministerpräsidentenkonferenz. Hauptthemen sind Corona und die Ukraineflüchtlinge. Im Austausch mit Bundeskanzler Scholz geht es um Lösungen, die alle mittragen können. Geld für besonders belastete Kommunen ist einer der Streitpunkte, außerdem die Pläne der Ampelkoalition für das neue Infektionsschutzgesetz, das ab nächster Woche gelten soll.