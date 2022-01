Info-Date am Abend: Mutmaßlicher Amoklauf an der Uni Heidelberg und Corona-Maßnahmen werden vorerst nicht verschärft

per Mail teilen

Ein mutmaßlicher Amokläufer hat an der Universität Heidelberg eine Studentin erschossen. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Der Mann schoss in einem Hörsaal während einer Vorlesung mit einem Gewehr auch auf weitere Menschen; es gibt drei Verletzte. Nach dem Angriff hat sich der Täter das Leben genommen. Es handelte sich laut dpa um einen Studenten der Universität. Hinweise auf politische oder religiöse Motive gibt es diesen Angaben zufolge derzeit nicht.

Bundeskanzler Scholz hat mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Der bisherige Kurs wird demnach vorerst beibehalten. Für Diskussionen sorgte vor allem die Knappheit von PCR-Tests. Sie sollen nur noch bei Menschen angewendet werden, die als besonders gefährdet gelten - etwa Krankenhauspatienten oder Heimbewohner - sowie bei Beschäftigten im Gesundheitswesen.