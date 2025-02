Info-Date am Abend: Merz und Scholz haben sich getroffen ++ Vorsicht vor Zecken in Baden-Württemberg

per Mail teilen

In Berlin wird daran gearbeitet, eine stabile Regierung auf den Weg zu bringen. CDU und CSU haben sich am Vormittag bei Gesprächen aufeinander abgestimmt. Dies und weitere Themen des Tages mit Sophie Klein.

Unions-Chef Friedrich Merz hat sich anschließend mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammengesetzt. Bei dem Treffen dürfte es vor allem darum gegangen sein, wie die Übergangsphase aussehen soll.

Zecken lauern im Wald

Wer zurzeit in Wäldern unterwegs ist, sollte laut der Universität Hohenheim auf Zeckenstiche achten. Die Tiere können nämlich in Baden-Württemberg das FSME-Virus übertragen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind in diesem Jahr bereits zwei Fälle im Kreis Böblingen und im Rhein-Neckar-Kreis nachgewiesen worden.