Schon ab Sonntag könnte für so manchen ein kleiner Traum wahr werden: die Befreiung von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte und Genese. Vorausgesetzt der Bundesrat stimmt morgen mehrheitlich dafür. Und so wird es wohl kommen, auch wenn aus der Opposition einige kritische Stimmen zu hören sind. Mehr Rechte soll es demnächst auch für Kinder geben. Dafür hat der Bundestag kürzlich eine Refom des Kinder- und Jugendschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Dabei geht es vor allem um den Schutz von Kindern in schwierigen Verhältnissen. Auch hier muss der Bundesrat morgen noch zustimmen. Ja und dann ist da noch die Geschichte von einem Kunstwerk im sächsischen Torgau, das ganz andere Assoziationen weckt als eigentlich geplant.