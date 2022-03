Info-Date am Abend: Mehr Flüssig-Gas aus den USA für Europa und Flüchtlinge aus Moldau kommen in Rheinland-Pfalz an

Damit Europa nicht mehr so abhängig von russischen Energie-Importen ist, wollen die USA mit mehr Flüssig-Gas aushelfen. Europa könnte schon in diesem Jahr mehr als 15 Milliarden Kubikmeter zusätzlich bekommen, erklärten US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Damit wäre rund ein Drittel der momentanen Gas-Importe aus Russland ersetzt.

Die ersten ukrainischen Flüchtlinge aus der Republik Moldau kommen am Abend in Rheinland-Pfalz an. Rund 130 Menschen wurden im Rahmen einer deutschen Luftbrücke nach Frankfurt geflogen. Ihre erste Anlaufstelle ist die Aufnahmeeinrichtung in Bitburg.