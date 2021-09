Info-Date am Abend: Lokführer wollen vorerst nicht weiter verhandeln – Linke betonen Gemeinsamkeit mit SPD und Grünen

per Mail teilen

Die Lokführergewerkschaft hat weitere Verhandlungen mit der Bahn vorerst ausgeschlossen. GDL-Chef Claus Weselsky sagte im SWR, Kompromisse werde es erst geben, wenn der Tarifvertrag für alle Mitglieder gelte, nicht nur für Lokführer und Zugbegleiter. Der Streik im Personen- und Güterverkehr läuft also noch bis in den frühen Dienstagmorgen. Die Bahn rechnet damit, dass es danach noch kleinere Unregelmäßigkeiten geben wird. Sie rät Reisenden, sich vor der Fahrt im Internet oder bei der Hotline der Bahn zu informieren.

Die Linkspartei hat sich - knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl - noch einmal als Koalitionspartner angeboten. Sie stellte ein Sofortprogramm vor, in dem sie die Gemeinsamkeiten mit SPD und Grünen betont. Fraktionschef Dietmar Bartsch hat gesagt, eine Ampelkoalition wäre "Wahlbetrug mit Ansage", weil die SPD mit der FDP ihr Wahlprogramm nicht umsetzen könne.