Info-Date am Abend: Lisa Paus soll neue Bundesfamilienministerin werden UND Der Ton im Streit über Waffenlieferungen an die Ukraine wird schärfer

Die Grünen-Finanzpolitikerin Lisa Paus soll neue Bundesfamilienministerin werden. Sie gilt als Finanzexpertin und gehört dem linken Parteiflügel der Grünen an. Entsprechend werden Akzente in Richtung soziale Gerechtigkeit erwartet. Die Parteispitze hat Paus als Nachfolgerin von Anne Spiegel vorgeschlagen. Spiegel hatte am vergangenen Montag ihren Rücktritt angekündigt.

In der Ampel-Koalition dauert der Streit um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine an. SPD-Fraktionschef Mützenich hat entsprechende Forderungen scharf zurückgewiesen. Unter anderem hatte der Grünen-Politiker Anton Hofreiter mit ungewöhnlich deutlichen Worten den Bundeskanzler aufgefordert, sich in der Frage zu bewegen. Mützenich warnte, dieser Schritt könne weitreichende Folgen haben. Er und andere Gegner von Waffenlieferungen fürchten, dass Deutschland und die NATO von Russland als Kriegspartei angesehen werden könnten.