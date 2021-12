Info-Date am Abend: Lauterbachs Impfstrategie und EU-Gipfel zu Russland

per Mail teilen

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die Booster-Impfkampagne beschleunigen. Der SPD-Politiker sagte in Berlin, die Auffrischungen dürften nicht durch Impfstoffmangel ausgebremst werden. Bisher seien für das erste Quartal nächsten Jahres etwa 50 Millionen Dosen eingeplant. Das aber sei zu wenig. Lauterbach zufolge erhält Deutschland deshalb Lieferungen von Moderna früher als geplant. Es geht um insgesamt 35 Millionen Impfdosen.

In Brüssel hat der EU-Gipfel begonnen. Zum Auftakt haben viele Staats- und Regierungschefs betont, worum es vor allem geht: Um die kritische Situation an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland.

Bundeskanzler Scholz bezeichnete den Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze als schwierige Situation. Von baltischen Staaten kamen deutlichere Töne: Die momentane Lage dort sei die gefährlichste Situation für Europa seit 30 Jahren.