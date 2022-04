Info-Date am Abend: Lauterbach spricht von falschen Corona-Zahlen - Mehr als 200.000 neue Infizierte in Frankreich

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht davon aus, dass die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen so nicht stimmt. Er sagte bei einer Pressekonferenz in Berlin, vermutlich läge sie zwei- oder dreimal so hoch. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert heute früh mit 205,5 an.Wegen der Weihnachtsfeiertage gebe es deutliche Lücken in der Erfassung, sagte Lauterbach. Er will bis zur nächsten Ministerpräsidenten-Konferenz am 7. Januar erreichen, dass es eine bessere Datenlage gibt. An die Bürger appellierte der Gesundheitsminister, Silvester möglichst im ganz kleinen Kreis zu feiern.

In Frankreich sind innerhalb eines Tages mehr als 200.000 Corona-

Neuinfektionen registriert worden. Angesichts dieser Zahlen werde ihm

schwindlig, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran. Jede Sekunde würden zwei Menschen in Frankreich positiv auf Corona getestet. Die Regierung hat angekündigt, ab Mitte Januar 2G in vielen Lebensbereichen einzuführen.