Info-Date am Abend: Laufende Impfpflicht-Debatte, mehr Fälle von Partnerschaftsgewalt

per Mail teilen

Angesichts der kontinuierlich steigenden Corona-Neuinfektionen und immer mehr Covid-Patienten auf Intensivstationen scheint ein Dogma zu wackeln: dass es in Deutschland keine Impfpflicht gegen das Corona-Virus geben wird. So hatte es zu Beginn der Pandemie fast unisono aus der Politik geheißen. Doch seit die Ministerpräsidenten aus Bayern und Baden-Württemberg, Söder (CSU) und Kretschmann (Grüne) nun das Gegenteil fordern, hat die Debatte ordentlich an Fahrt aufgenommen.

Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften hat offenbar zugenommen. Laut einer heute in Berlin vorgestellten Statistik des Bundeskriminalamts wurden im vergangenen Jahr knapp 150.000 Personen Opfer von Gewalt in einer bestehenden oder ehemaligen Partnerschaft. Das ist ein Anstieg um 4,4 Prozent. Vier von fünf Betroffenen waren weiblich. 139 Frauen und 30 Männer wurden 2020 vom Partner oder Ex-Partner getötet.